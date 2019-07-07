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SİVAS 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlada çalışan 15 işçi, tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlada çalışan 15 işçi, tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Aşağıada köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır ve Urfa ilinden Sivas'a gelen tarım işçileri, yaklaşık 1 hafta önce ilaçlanan M.K.Ç'ye ait tarlada çalışırken aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönemsi, kaşıntı, halsizlik gibi şikayetlere Ulaş Devlet Hastanesi'ne başvuran 15 işçi, tedavi altına alındı. İşçiler buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu işçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tarım işçilerinden Şevket Balıkkan, Yaklaşık 1 hafta önce tarla ilaçlanmıştı. Biz de bugün tarlaya çalışmaya gitmiştik. Bu sırada aniden rahatsızlanmaya başladık. Daha sonra hastaneye başvurduk. dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİVAS 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
Sivas, İşçi, Güncel
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