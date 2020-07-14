SİVAS 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı için anma programı - Son Dakika

SİVAS 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı için anma programı

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı için anma programıİSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından vurularak şehit edilen Halil Kantarcı için memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı için anma programı

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İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından vurularak şehit edilen Halil Kantarcı için memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Çengelköy'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından vurularak şehit edilen Halil Kantarcı, şehadetinin 4'üncü yılında memleketi Zara'nın Canova köyünde unutulmadı. Zara Kaymakamlığı tarafından köyde bulunan Şehit Halil Kantarcı Parkında anma programı düzenlendi. Programa Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ile eşi Özlem Sayın, şehit Kantarcı'nın anne-babası Fadime ve Ali Kantarcı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler parkta 'Seni unutmadık Halil Abi' yazılı pankart açarak koreografi gerçekleştirdi.

'HALİL AĞABEYLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR'

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Burası önemli, bir anlamlı bir yer. Şehidimizin babası Ali amcamızın bizden bir isteği vardı. Eşimin de başlatmış olduğu 'Bir gönül, bir karanfil' projesi vardı. Onun öğrencileriyle birlikte bu proje hazırlandı. Kaymakamlığımızın desteği ve Ali amcamızın da onayıyla köyümüzün girişine bir park yaptık. Geçen sene parkın açılışını yaptık. Bu senede öğrencilerimiz Halil ağabeylerini yalnız bırakmadılar. Buraya gelip vatan uğruna şehit düşen kardeşimizi anmış olduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze olsun Ali amcamız ve teyzemizin isteğini yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Tabi burası park olmasından ziyade insanların buraya gelip, burayı gördükleri anda şehidimiz için bir Fatiha okumaları bizim için çok daha değerli olacaktır. Bu yüzden de bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM VE ÇOK HÜZÜNLÜYÜM'

Şehidin babası Ali Kantarcı ise, "Aradan 4 yıl geçti ama bu 4 yıl bizim ömrümüzden bir çok şey götürdü. Hem hüzünü hem de gururu aynı anda yaşıyoruz. Üzülüyoruz, çünkü kaybettik, parçamızın yarısı gitti. Gurur duyuyoruz, hiçbir zaman yüzümüzü yere baktırmadı. Gururla şehit oldu. İnşallah şefaatine Rabbim bizleri nail etsin. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmadılar. Burada da Sayın Valimiz ve Kaymakamımız hiçbir zaman unutmadılar. Türkiye'nin 4 bir yanında binlerce Halilimiz oldu. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Annesi Fadime Kantarcı da, "Bir oğlumu kaybettim, bin Halil buldum. Oğlumu çok özledim ve çok hüzünlüyüm. Allah hepimizi şefaatinden ayırmasın. 4 yıl geçti ama hala 1 gün gibi. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı için anma programı - Son Dakika
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