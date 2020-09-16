SİVAS 17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti - Son Dakika

17 yaşındaki genç, kayalıklardan atlayarak intihar etti

SİVAS'ta çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayan Şükrü E. (17), hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi, Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklarında meydana geldi. İddiaya göre bunalıma girdiği sanılan Şükrü E. mezarlık arkasında bulunan ve sıklıkla intihar girişimlerinin yaşandığı kayalıkların bulunduğu kısma geldi. Buradan kendini boşluğa bırakan E., yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.