Sivas 2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas 2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Sivas 2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

6 saat önce

2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadıSİVAS'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2 bin 335 metre yüksekliğinde yapılan Bölgesel Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.

2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

SİVAS'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2 bin 335 metre yüksekliğinde yapılan Bölgesel Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Yozgat ilinin katılımı ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde TAMP Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği dağın zirvesinde telesiyejde mahsur kalan vatandaşların halat fırlatma yöntemi ile kurtarılması ve dağın zirvesinde mahsur kalan 33 dağcının kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta kapsamında ayrıca çığ nedeniyle kar altında kalan 3 vatandaş da kurtarıldı. Tatbikata jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Tatbikatta senaryo gereği kaybolan dağcıların ailelerinin feryadı gerçeği aratmadı. Tatbikat geçiş töreni ile sona erdi. Tatbikat sonrası konuşan Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, emeği geçen herkese teşekkür ederek, olası afetlerde her zaman ekip ve ekipmanlarla hazır olduklarını söyledi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ise, 2019 yılı bölgesel TAMP saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Senaryomuz gereği ilimizde hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle ilimizin bir çok yerinde kişilerin mahsur kaldığı ve özellikle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde dağa zirve yapmak üzere çıkan 33 dağcımızın mahsur kaldığı, telesiyejlerde insanlarımızın mahsur kaldığı ihbarı 112 acil çağrı merkezimize düşer düşmez ilimizdeki bütün potansiyel ve imkanları yönlendirdik. Olay yerine intikal ettikten sonra Valimizle yaptığımız değerlendirme sonucun da durumu İçişleri Bakanlığı Afet Acil Yönetimi Başkanlığına bildirdik. Başkanlığımızca olay seviye 2 olarak ilan edildi. Seviye 2 demek bölgesel imkanların seferber edilmesi gereken seviyedeki olay. Dolayısıyla birinci derecede destek iller olan Kayseri; Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş illerimizden yardım istendi. Bu illerimiz de ilimize intikal ederek hep beraber başarılı şekilde mahsur kalan dağcılara, çığ altında kalan dağcılara ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılarak acil durum sonlandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Sivas 2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz
Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Son Dakika Haberleri
23:09 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VTANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika
23:08 ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU(Aktüel) - Son Dakika
23:08 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti - Son Dakika
23:08 Konya uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi mak timleri helikopterle kurtardı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas 2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]