Son Dakika Haberleri: Sivas 2019 tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı
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Sivas 2019 tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı

2 saat önce

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncısı düzenlenen 'Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Sivas 2019 tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı, System.String[]

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncısı düzenlenen 'Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kongre Merkezi ve Fuar Alanı'ndaki fuar açılışına Vali Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri, sektör temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kente yeni bir fuar alanı kazandıracaklarını da belirten Ayhan, "Sivas'ta tarım alanında olağanüstü çalışmalar var. Eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Belediyemiz ve Kayseri Şeker Fabrikası ile birlikte Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) diye bir şirket kurduk. Şu an yoğunluktan dolayı pek gündem olmasa da yakında imalat sürecine başlıyor. Seneye bu zamanlarda SİVTAŞ'ın güçlü bir bünyesi ve fabrikaları olacak. Sözleşmeli üreticilik ve besicilik yapacak. Çiftçilerimize güvenli bir liman olacağız. Türkiye'ye de örnek olacak. Tarımda çiftçilerimize güzel modeller oluşturacağız" dedi.

Daha sonra açılışı yapılan fuarda protokol üyeleri stantları gezdi.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
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