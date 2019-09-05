Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Sivas Kongresi'nin 100'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncısı düzenlenen 'Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kongre Merkezi ve Fuar Alanı'nda, tarımın her sektöründen katılımın sağlandığı fuarın açılışına Vali Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sivas'ta yeni bir fuar alanı kazandıracaklarını da belirten Vali Ayhan, Sivas'ta tarım alanında olağanüstü çalışmalar var. Eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Belediyemizle birlikte ve Kayseri Şeker Fabrikasıyla birlikte Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) diye bir şirket kurduk. Şuan da yoğunluktan dolayı pek gündem olmasa da yakında imalat sürecine başlıyor. Seneye bu zamanlarda SİVTAŞ'ın güçlü bir bünyesi ve fabrikaları olacak. Sözleşmeli üreticilik ve besicilik yapacak. Çiftçilerimize güvenli bir liman olacağız. Türkiye'ye de örnek olacak. Tarımda çiftçilerimize güzel modeller oluşturacağız dedi. Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan protokol üyeleri fuarda stantları gezdi.