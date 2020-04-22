SİVAS 23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİVAS 23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu - Son Dakika

SİVAS 23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu

6 saat önce

23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusuSİVAS'ta 5 katlı bir apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı binayı süsleyerek kutladı.

23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu

SİVAS'ta 5 katlı bir apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı binayı süsleyerek kutladı. Balkonlardan coşku içerisinde 23 Nisan'ı kutlayan çocuklar mutluluk yaşarken, binanın görüntüsü de ilgiyle karşılandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesine rağmen yeni tip koronaviürs (Kovit-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için kent merkezindeki bir apartmanda özel bir kutlama yapıldı. Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Kudret Erbaş Apartmanı sakinleri el birliğe ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Apartman sakinlerinden Kadir Erbaş (32), çoğu kreşte eğitim gören çocuklar için apartmanı süsledi. Komşularıyla görüşen Erbaş, apartmana öncelikle dev bir Türk bayrağı astı. Daha sonra apartmanın balkonlarını balonlar ve süslerle donatan Erbaş, '23 Nisan Kutlu Olsun' yazılarını ilave etti. Ayrıca 'Evde kal Sivas' ve 'Hayat eve sığar' yazılı sosyal mesajlar da eklendi. Apartmanın süslenmesinin ardından çocuklar balkona çıkarak 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan şarkıların da çalındığı kutlama drone ile de havadan da görüntülendi. Kutlama çevredekiler tarafından ilgi gördü.

'GÜZEL BİR PROGRAM YAPTIK, ÇOCUKLARIMIZ EĞLENDİ'

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarını eğlendirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Kadir Erbaş, "Virüs nedeniyle okullar kapandı. Çocuklarımızın çoğu da kreşe gidiyor. Hemen hemen hepsi kreş öğrencisi. Çocuklarımız okullarından geri kalmasın diye evde değişik etkinlikler yapıyorduk. Komşularımızla oturup düşündük ve böyle bir etkinlik yapalım dedik. Binayı komple süsledik. Okulda yapacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını evde hazırladık. Hem çocuklarımız eğlendi hem de komşularımız eğlendi. Çevredeki binalardan da destek alıp güzel bir program yaptık. Süslemelerin içinde ayrıca sosyal mesajlar da vermek istedik. Vatandaşların evde kalmaları için 'Evde kal Sivas', 'Hayat eve sığar' gibi mesajlar verdik. Ayrıca binayı balonlarla ve bayraklarla da süsledik. Çevredekilerin de çok hoşuna gitti. Herkes bizi destekledi" dedi.

'ÇOK SEVİNDİK, MUTLU OLDUK'

Binada oturan çocuklardan Sena Kul (12) etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Evde oturmaktan çok sıkılmıştım. Evimizin balkonunu süsledik, şarkılar söyledik. Etkinlikte bayraklar salladık. Bu yüzden çok mutluyum" dedi. Elif Kul (5) ise "Evde çok canım sıkılıyor, dışarıya çıkamıyorum. Evde çizgi film izliyorum. Kutlama yaptık. Kağıtlara resimler yapıp astık. Çok güzeldi" diye konuştu.

Dışarıya çıkamadıkları için evde 23 Nisan'ı kutlamak istediklerini söyleyen Ahsen Bayyurt (7) ise, "Koronavirüs var diye dışarıya çıkamıyoruz. Biz de balkonları süsledik. 23 Nisan'ı böyle kutladık" ifadelerini kullandı.

SİVAS 23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu

23 Nisan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:26 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi 2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 16:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS 23 Nisan için süslenen apartmanda bayram coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]