Sivas 3. sayfa haberi: Sivas'ta yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya girerek durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Şarkışla karayolu Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 58 UD 574 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada sürücü ile C.K. ve A.T. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS