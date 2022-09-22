Sivas haberleri | Suyu bitme noktasındaki Sivas 4 Eylül Barajı, havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas haberleri | Suyu bitme noktasındaki Sivas 4 Eylül Barajı, havadan görüntülendi

22.09.2022 13:56

Sivas haberleri... SİVAS'ın şebeke suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 1 aylık su kaldığı açıklanan 4 Eylül Barajı, dron ile havadan görüntülendi.

SİVAS'ın şebeke suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 1 aylık su kaldığı açıklanan 4 Eylül Barajı, dron ile havadan görüntülendi. Suyun çekildiği baraj sahasında, çatlakların oluştuğu görüldü.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Barajdaki su miktarı, son günlerde gözle görülür seviyede düştü. Merkeze bağlı Kolluca köyünün yanına kadar uzanan baraj suyunun, kıyıdan metrelerce çekildiği görüldü. Suyun çekildiği bölgelerin zemininde ise çatlaklar oluştu. Kurumaya yüz tutan baraj gölü, dron ile havadan da görüntülendi. Sivas Belediyesi, barajdaki su miktarının kentin 1 aylık ihtiyacını karşılaşacak düzeyde olduğunu duyurdu. Su seviyesinin artırılması için 52 kilometre ötedeki Pusat Özen Barajı'ndan, 4 Eylül Barajı'na isale hattı ile takviye yapılacak.


YORUMLAR
500
Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı Sco Genel Sekreteri: Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Çatışmalarını Barışçıl Yollarla Çözmek İstiyor Sco Genel Sekreteri: Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Çatışmalarını Barışçıl Yollarla Çözmek İstiyor
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberleri | Suyu bitme noktasındaki Sivas 4 Eylül Barajı, havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas haberleri | Suyu bitme noktasındaki Sivas 4 Eylül Barajı, havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement