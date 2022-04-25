Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti iftar programı düzenledi - Son Dakika

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şehirde birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Ramazan ayının çok anlamlı ve çok güzel geçtiğini belirten Ayhan, "Bizim için ramazan bir vesiledir. Ramazan ayıyla birlik ve beraberliğimizi daha da çok pekiştiriyoruz. Basın camiasından Sivas'ta çok memnunuz. Memleket sevgisi ve sevdasıyla da yaptığınız haberlerde hassasiyet gösteriyorsunuz. Kurum içi iletişim ve irtibatınızda çok iyi, bundan dolayı da teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu dile getirerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan da kentte görev yapan gazeteciler arasındaki birlik ve beraberliğin artması açısından bu tür programların devam edeceğini ifade etti.

Programa Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, cemiyet üyeleri ve aileleri katıldı.