Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı - Son Dakika

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı

31.03.2021 14:23

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptıHüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarının talepleri üzerine konut projesi konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Sivas'ta farklı kurumlarda görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal ve kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ile cemiyet üyeleri katıldı. Genel kurulda Kurucu Başkan Muhittin Karahan, güven tazeleyerek yeniden Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı oldu.

'KONUT ÇALIŞMAMIZ VAR'

Genel Kurul öncesi konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Güzel bir temel attınız ve samimi bir şekilde temiz ruhlu, temiz içli insanlar bir araya geldi. Sivas açısından da şehrimiz açısından da kucaklayıcı bir cemiyet oldu. Öncelikle Rabbim çıktığınız bu güzel yolculuğu hayırlı eylesin. Şehrimize, ülkemize ve şahsınıza hayırlar getirsin" dedi.

Sivas'ta basın mensuplarının konut edinme talepleri için de görüşmelere başlandığını söyleyen Vali Ayhan, "Basın mensuplarının Sivas'ta sosyal anlamda imkanlarının iyi olması için konut edindirme düşünceleri var. Biz Sivas Belediyemizle beraber bu konuda bir istişare edeceğiz. Gerek TOKİ kanadı olsun gerekse yereldeki kurumlarla bir işbirliği yapıp bu konuda sizlere destek olacağımızı söyleyebilirim. Kafa yoruyoruz. Basın mensuplarımızın bu konudaki arzusunu ve isteğini istişare ederek her türlü desteği vereceğimi söyleyebilirim. Çalışmamız var. TOKİ ile de görüştüm. Birçok ilde de yapılmış. Sizlerle birlikte kolay ödemesi olan çalışma yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Biz siyasetçiler nasıl topluma hizmet ediyorsak basın mensupları da aynı şekilde hizmet ediyor. Doğru eleştiri hem Sivas'ı hem de hepimizi güçlendirir. Kamuoyu bilgilendirme görevini üstlenen ve doğruyu tarafsız bir şekilde iletmekle görevli basın mensuplarının her zaman yanındayız. 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni Sivas'ın her kurumunu kapsayan bir kucaklaşmanın eseri olarak görüyorum. İnşallah bu birliktelik Sivas'a olumlu bir enerji verir. Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin. Cemiyetimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTUK'

Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, "Sivas basın camiası olarak mesleki birlikteliğimizi oluşturmak, ortak hedefler belirlemek, mensuplarımızın talep ve istekleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu cemiyetimizin oluşmasında tüm camiamızı kucaklamak için aynı çatı altında buluştuk. Kuruluş aşamasından itibaren geniş bir katılım sağlanan cemiyetimizin faaliyetleri başladı. Pandemi sürecinden dolayı bir süre ertelemek zorunda kaldığımız ilk olağan genel kurulumuzu bu gün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle kuruluş aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Genel kurula katılan davetlilere plaket verilerek cemiyetin rozeti takdim edildi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı

Salih Ayhan, konut, Eylül, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı - Son Dakika


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