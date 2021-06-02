Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı - Son Dakika

Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı

SİVAS Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivasspor Kulübü Derneği Başkanlığı arasında 27 bin 532 kişilik 4 Eylül Stadyumu'nun 1 yıllığına kiralama sözleşmesi imzalandı.

SİVAS Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivasspor Kulübü Derneği Başkanlığı arasında 27 bin 532 kişilik 4 Eylül Stadyumu'nun 1 yıllığına kiralama sözleşmesi imzalandı.

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Sivas Valiliği, Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivasspor'un, köklü tarihi ve örnek duruşu ile Türk sporuna yön verme gücüne sahip olan öncü bir kulüp ve büyük bir marka olduğunu belirterek, "Sivas'ta yaşayan veya Sivas'ta yaşamayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var. Bizler şehir olarak, kulübümüzün her zaman arkasındayız. 19 hafta mağlup olmadan 2020-2021 sezonunu tamamlamamız bu camiaya gönül veren herkesi çok mutlu etti. Aynı başarıyı önce Avrupa kupalarında sonra ligde takımımızdan bekliyoruz. İnşallah salgının sürecinin sona ermesiyle yeni sezonda tribünlerde yer alarak takımımızı destekleyeceğiz. İmzaladığımız protokolün kulübümüze ve il müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum.  Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum" dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Bu yeni stadyumumuzda 1 şampiyonluk, 2 Avrupa kupası sığdırmış durumdayız. Bu da modern tesislerin futbola ne kadar katkısı olduğunun en önemli göstergesidir. Şehre katkısı ise bir milli maç, bir de Türkiye Kupası finali oynandı. Bu da şehrin sosyal olaylarına önemli bir katkı sunuyor. Böyle bir stadyumumuzun olması bizim transfer döneminde de elimizi rahatlatıyor. Dünya yıldızları böyle statlarda oynamak için gelebilirler. Sivasspor'un bu büyük stadyuma layık mücadele ettiğini de görüyoruz. Bundan da çok mutluyuz" dedi.

- Sivas
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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı - Son Dakika Spor

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