Sivas 4 Eylül Stadyumu kardan temizleniyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivas spor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Maçın oynanıp oynanmamasına hakem Fırat Aydınus karar verecek.



Bu kapsamda Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumuna gelen Sivasspor Kulübü yöneticileri, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri kar temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.



Zeminin büyük bir kısmı kardan temizlenirken, çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.



Tüm spor severlerin merakla beklediği kupa maçının oynanıp, oynanmamasına ise saat 17.00'da stadyuma gelecek olan hakem Fırat Aydınus karar verecek. - SİVAS