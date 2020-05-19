Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi Sivas'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da 4 Eylül Stadyumunda İstiklal Marşı okundu. Stadyumda düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Stadyumda sahanın ortasına Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı. Ardından ise İstiklal Marşı'ı okundu. Stadyum ayrıca drone ile de havadan görüntülendi.