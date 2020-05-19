- Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılandı

SİVAS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ise saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sistemlerinden İstiklal Marşı yükseldi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de stadyumun ortasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan antrenörler, saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sisteminden yükselen İstiklal Marşı'na eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında antrenörlerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları da görüldü.

Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve sporcular katıldı.