SİVAS 5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu
1 saat önce
5 çocuk annesi, kene kurbanı olduSivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İfakat Şahan (45) 45 hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu Sivas
'ta Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İfakat Şahan (45) 45 hayatını kaybetti. Yozgat
'ın Sorgun
ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan'ı bir hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Şahan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesine teslim edilen Şahan'ın, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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