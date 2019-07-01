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SİVAS 5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu

1 saat önce

5 çocuk annesi, kene kurbanı olduSivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İfakat Şahan (45) 45 hayatını kaybetti.

5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İfakat Şahan (45) 45 hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan'ı bir hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Şahan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesine teslim edilen Şahan'ın, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
SİVAS 5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
Sivas, Kongo, Kırım, Güncel
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