Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti - Son Dakika

Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti

14 dakika önce

5 metrelik kardan Kangal köpeği ilgi çektiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

5 metrelik kardan Kangal köpeği ilgi çekti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan mobilya dükkanının önüne Furkan Coşkun, babasıyla birlikte iki günde 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı. Soğuğu ve karı sanata dönüştüren Coşkun'un kardan yaptığı köpek görenlerin ilgisini çekti.

Farklı bir şey yapmak istediklerini belirten Coşkun, "Sivas'ta esnaflık yapıyoruz. 2013 yılında da yine kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre boyu var. Bu kardan Kangal köpeğini iki günde babam ile birlikte yaptık. Görenler şaşırıyor, korkuyor. Sonra gelip fotoğraf çektiriyor" dedi.

Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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