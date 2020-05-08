SİVAS 65 yaşındaki emekli, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü - Son Dakika

65 yaşındaki emekli, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü

SİVAS'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Fevzi Arbaç (65), tartıştığı eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Elif Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. İddiaya kentte su tesisatçılığından emekli olan Fevzi Arbaç, eşi Münevver Arbaç ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Fevzi Arbaç tabancasını alarak eşi Münevver Arbaç'a 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Arbaç ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Arbaç, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver Arbaç'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 çocukları olduğu öğrenilen Arbaç çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.