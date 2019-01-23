Sivas'a Ambulans Helikopter Müjdesi
52 dakika önce
AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'a ambulans helikopter tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi.
AK Parti Sivas
İl Başkanı Hakan Aksu
, Sivas'a ambulans helikopter tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi.
Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
genelinde 16 ilde hizmet veren ambulans helikopter ihalesine, yoğun uğraşlar sonucunda Sivas'ta dahil edilerek 17 ile çıkartıldığını ve Sağlık Bakanlığınca ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.
Ambulans helikopterin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Aksu, şunları kaydetti Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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