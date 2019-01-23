Son Dakika Haberleri: Sivas'a Ambulans Helikopter Müjdesi

Sivas'a Ambulans Helikopter Müjdesi

52 dakika önce

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'a ambulans helikopter tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi.

Sivas'a Ambulans Helikopter Müjdesi, System.String[]
AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'a ambulans helikopter tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 16 ilde hizmet veren ambulans helikopter ihalesine, yoğun uğraşlar sonucunda Sivas'ta dahil edilerek 17 ile çıkartıldığını ve Sağlık Bakanlığınca ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Ambulans helikopterin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Aksu, şunları kaydetti Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Hakan Aksu, Aksu, Sivas, Güncel
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