Son Dakika Haberleri: "Sivas'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak döneceğiz"
Son Dakika Spor 'Sivas'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak döneceğiz' - Son Dakika Spor

"Sivas'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak döneceğiz"

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça, "Bu sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça, "Bu sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Havutça, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 15 maçtır yenilmediklerini söyledi.

Bandırmaspor'un tarihinde bir rekor kırdığına dikkati çeken Havutça, "Bu hafta Sivas Belediyespor deplasmanından da üç puan bekliyoruz. Takımımızda Onur ve Erkan sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sivas'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak döneceğiz." dedi.

Basın toplantısında bulunan yönetim kurulu üyesi Mustafa Der de 4 gün sonra yapılacak olan Bandırmaspor Dayanışma Gecesi hakkında bilgi vererek, kulüp olarak forma satışlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Namık Havutça, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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