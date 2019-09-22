Sivas'a mevsimin ilk karı düştü

Sivas'ta hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesinin ardından geçtiğimiz gece mevsimin ilk karı da düştü.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesinin ardından geçtiğimiz gece mevsimin ilk karı da düştü.

Sivas'ta mevsimin ilk karı geçtiğimiz gece Zara ilçesi sınırları içerisindeki 2 bin 800 rakım yüksekliğindeki Beydağı'nın zirvesine düştü. Dağın zirvesini gören köylerde yaşayanlar sabah kalktıklarında beyaza bürünmüş zirve ile karşılaştı. Kısa sürede eriyen kar günün ilk saatlerinde Kızılkale köyünden cep telefonu ile görüntülendi. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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