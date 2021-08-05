Sivas'a özgü Zeron buğdayının hasadı başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 200 dekarlık alana ekimi yapılan Sivas'a özgü Zeron buğdayının hasadı düzenlenen törenle yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk Zeron buğdayı hasadı düzenlenen törenle yapıldı. Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde yapılan hasat törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokolü üyeleri ve çiftçiler katıldı. Programda Vali Salih Ayhan, biçerdövere binerek Zeron buğdayının hasadını gerçekleştirdi.

"Çiftçilere ücretsiz dağıtılacak"

Programda konuşan Vali Ayhan, "Çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için 250'şer kilo ücretsiz Zeron buğday tohumu dağıtılacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce hazırlanıp ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Yerli Tohumların Artırılması Projesi kapsamında, yöreye adapte olmuş yerli hububat çeşidi Zeron cinsi buğdayın üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. 200 dekar alanda Zeron cinsi buğday ekimi yaptırıldı. Çıkacak olan mahsul Zeron buğdayının, verim açısından diğer çeşitlere göre dezavantajlı durumu göz önüne alınarak yüzde 100 hibe tohum desteği verilerek yerli tohumun üretiminin artırılmasını planlıyoruz. Projeyi ilimiz merkez ve 16 ilçemizde yürüteceğiz ve üreticilerimizin yetiştireceği mahsul SİVTAŞ tarafından alınarak un ve bulgur olarak paketlenecek ve tüketiciye sunacağız" dedi.

"Ata tohumları yaygınlaştırılacak"

Vali Ayhan, özü bozulmamış tohumları yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Tarımsal alt yapımızı inşallah güçlü tuttuğumuz zaman ciddi şekilde Sivas'ın tarım şehri olacağına biz inanıyoruz. Tabi bu yetmez devletimiz ciddi destekler veriyor. Yereldeki kurumlarımızın güzel bir iş birliği var. Bir de biz çiftçimizin, üreticimizin yanında olduğumuz zaman, onları motive ettiğimiz zaman güzel neticeler alıyoruz. Geçen sene ilkbaharda Özel İdare ve Tarım Bakanlığı ortaklaşa 10 milyon lira değerinde tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Onun da geri dönüşünü alıyoruz. Alınan bu buğdaylarla bu sene bulgur yapılacak, un yapılacak ve onu da hem tarım marketlerde hem de diğer marketlere satışını gerçekleştirecek. Yine biz bildiğimiz geçmişte ürettiğimiz, özü bozulmamış tohumun ekimini yaygınlaştıracağız ve bunu alarak vatandaşın sofrasına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS