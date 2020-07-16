Sivas'a şehit acısı düştü - Son Dakika

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi, memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu belirtilen şehit polis memuru Muhammed Demir'in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.