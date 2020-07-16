Sivas'a şehit acısı düştü - Son Dakika

Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu belirtilen şehit polis memuru Muhammed Demir'in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt , kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

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