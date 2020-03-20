Sivas'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Sivas'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ

Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Hatay'daki törenin ardından havayoluyla memleketi Sivas'a getirildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanında şehidin cenazesi karşılandı. Karşılamaya Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı. Şehidin cenazesi uçaktan indirilirken babası Hüseyin ve annesi Fadime Nayir, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Onbaşı Nayir'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı Sivas Belediyesi Cenaze İşleri Morguna konuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Nayir, yarın Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde saat 11.00'de yapılacak törenin ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek.