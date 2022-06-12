SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

12.06.2022 07:02
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Sivas merkeze bağlı Gaziköy'de oturan baba Cemal ve anne Hatice çifti ile eşi Duriye Yıldırım'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve köy halkıda taziyeye koştu. Şehit Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nda Duriye Yıldırım ile nikah kıydığı, Kurban Bayramı'ndan sonra da düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü Adıyaman'a şehit ateşi düştü Adıyaman'a şehit ateşi düştü Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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