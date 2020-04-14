SİVAS Acil serviste nişanlanan doktor çift, resmi nikah kıydırdı - Son Dakika

Acil serviste nişanlanan doktor çift, resmi nikah kıydırdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs salgınıyla oluşan yoğun iş temposu nedeniyle acil serviste nişanlan asistan doktorlar Kardelen Turan (26) ile Alaeddin Berkem Cilli (26), bugün resmi nikah kıydırdı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktorlar Kardelen Turan ile Alaeddin Berkem Cilli, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Şehir dışındaki aileleri gelemeyince arkadaşlarının desteğiyle acil serviste temsili kız isteme merasimi ve nişan töreni gerçekleştirildi. Acil serviste çalışan sağlık personelince düzenlenen nişan töreninde çiftin plastik eldivenden kesilerek yapılan temsili nişan yüzükleri takılarak kurdele kesildi. Evliliğe ilk adımlarını atan doktor çift, mutluluklarını mesai arkadaşlarıyla paylaştı. Çift bugün ise resmi nikahlarını kıyıldı. Sivas Belediyesi nikah salonundaki törene nikah şahitleri ve nikah memurundan başka kimse alınmadı. Çiftin mesai arkadaşları nikah salonu dışında bekledi. Nikahta sosyal mesafeye dikkat edilirken, çiftin mutlu olduğu görüldü.

'VİRÜS BİTER BİTMEZ DÜĞÜN YAPACAĞIZ'

Çok mutlu olduklarını söyleyen Kardelen Turan, "İsterdik ki sevdiğimiz herkes burada olsun. Ama inşallah bu her şey bittiği zaman biz düğünümüzü sevdiklerimizle birlikte yapacağız. Şu an yanımızda olabilen bir kaç kişi var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Koronavirüs biter bitmez düğünümüzü yapacağız" dedi.

Alaeddin Berkem Cilli ise, "Bizim için önemli olan sevdiklerimizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması. Bu bizi mutlu etti. İnşallah bu virüs bittiğinde bunun acısını çıkaracağız. Koronavirüs biter bitmez düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.