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SİVAS AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTI

1 saat önce

Sivas'ta 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTITarım ilacından zehirlenenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Sivas'ta 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTI
Tarım ilacından zehirlenenlerin sayısı 17'ye yükseldi. İsmi öğrenilemeyen bir işçinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zehirlenme olay sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri işçilerin rahatsızlanmasına yol açan pancar ekili tarlada inceleme yaptı. Ekipler daha sonra ise Aşağıada köyü yakınlarındaki işçilerin kaldığı çadırlarda kimyasal gaz analizi çalışması yaptı. Söz konusu tarlada bir hafta önce böceğe karşı ilaçlama yapıldığı, bugün çapa için aynı yerde çalışan işçilerin zehirlenme belirtisi gösterdiği öğrenildi.
SİVAS AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTI
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:14 Kaynak: DHA
Sivas, İşçi, AFAD, Güncel
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