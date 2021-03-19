Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı - Son Dakika

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, cuma namazı öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, cuma namazı öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi nedeniyle kentteki tarihi Paşa Camisi'nde cemaate bilgilendirmede bulunan Ekinci, vaaz kürsüsünden yaptığı konuşmada, deprem, sel, heyelan gibi afetlere karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Sivas'taki Acil Toplanma Alanları hakkında bilgiler veren Ekinci, vatandaşların e-Devlet üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanlarını öğrenebileceklerini söyledi. Afet eğitiminin önemine değinen Ekinci, "Bunları bugünden öğrenmezsek depremde ilk şoku atlatmayı bilsek dahi sokağa adımımızı attığımız andan itibaren bir kısmı sağa, bir kısmı sola dağılmış bir aileyle karşılaşırız. Kaos ortamında küçük çocuğunuzun psikolojisini düşünün." dedi. Ekinci, cemaate evlerinde acil durum çantası hazırlamaları uyarısında da bulundu.

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