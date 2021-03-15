Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine şubat ayında 22 bin 270 hasta başvurdu - Son Dakika

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen, şubat ayında 22 bin 270 kişinin hastanelerine başvurduğunu söyledi.

Şen, hastanede düzenlediği basın toplantısında, salgın ve normalleşme sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgın sürecinde hastane personelinin sahada aktif olarak görev aldığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Çift üniteli polikliniklerde üniteler arası uygun malzemelerle ayrıldı. Kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilerek hastalar kontrollü şekilde muayene edildi. Acil işlemlerin gerçekleştiği salgın döneminde evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından 102 hasta evlerinde takip edildi, 157 hasta ziyareti gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde evlerine gidilerek muayeneleri yapıldı."

Normalleşme dönemine geçişte yapılan çalışmaları anlatan Şen, "Kovid-19 vaka sayısının düşmesi ile şubat ayında salgınla mücadele sürecinde sahada görevlendirilmiş olan personelimiz hastanedeki görevlerine döndü, MHRS randevuları açılarak tedavi işlemlerine başlandı." dedi.

Şen, şubatta 22 bin 270 başvuru, 4 bin 725 dolgu, bin 620 kanal tedavisi, 400 kişinin diş taşı temizliği, bin 220 koruyucu dolgu, 215 haraketli protez, bin 735 porselen kaplama ve 72 hastaya implant uygulaması yapıldığını aktardı.

Salgın döneminde günlük 450-500 arasında gerçekleşen hasta başvuru sayısının normalleşme süreciyle şubat ayı itibarıyla günlük bin ve bin 200 olduğunu dile getiren Şen, hastaların MHRS üzerinden randevu alarak hastaneye başvurmalarını, yaşlı, engelli ile 18 yaş altı olan hastalar haricinde yanlarında refakatçi bulundurmamalarını istedi.