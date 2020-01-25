Sivas ak parti sivas milletvekili ekinci depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas ak parti sivas milletvekili ekinci depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika

Sivas ak parti sivas milletvekili ekinci depreme canlı yayında yakalandı

6 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci depreme canlı yayında yakalandıElazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci depreme canlı yayında yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

Sivas ak parti sivas milletvekili ekinci depreme canlı yayında yakalandı

Kemal Ekinci, AK Parti, Sivrice, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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