Sivas ak parti sivas milletvekili ekinci depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan , Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu