Sivas Alacağını İstedi, Bacağından Vuruldu
2 saat önce
Alacağını istedi, bacağından vurulduSivas'ta sigorta şirketi sahibi Sinan F., iddiaya göre alacağını istemeye gelen Yunis K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Alacağını istedi, bacağından vuruldu Sivas
'ta sigorta şirketi sahibi Sinan F., iddiaya göre alacağını istemeye gelen Yunis K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Eskikale Mahallesi Bankalar Caddesi 1'inci Park Sokak üzerinde bulunan sigorta şirketinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan F.'den bir miktar alacağı olan Yunis K., iş yerine gelerek parasını istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sigorta
şirketinin sahibi Sinan F., yanında bulunan tabancasını çıkararak Yunis K.'ye ateş etti. Sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Yunis K., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yunis K. olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yunis K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli Sinan F. olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: DHA
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