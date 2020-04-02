SİVAS Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü - Son Dakika

Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü

SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında sokakta dolaştığı tespit edilen H.Ş.(70) durduruldu. Öksürüğü olduğunu söyleyince koronavirüs şüphesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Muayenesi yapılan H.Ş., bir bulguya rastlanmayınca polis ekiplerince evine bırakıldı.

Sivas'ta 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda polis tedbirlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi üzerinde rastlanan H.Ş.'yi polis ekipleri durdurdu. Kimlik ibrazında bulunamayan H.Ş., biraz öksürük problemi bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine sosyal mesafeyi koruyan polis ekipleri, koronavirüs şüphesi üzerine olay yerine ambulans istedi. Caddeye gelen sağlık ekipleri maske ve eldiven giydirdikleri H.Ş.'nin ateşini ölçtükten sonra ambulans içerisine alarak muayenesini gerçekleştirdi. Ekipler, H.Ş.'ye son 15 günde hastaneye gidip gitmediği, İstanbul'dan her hangi bir yakınının gelip gelmediği gibi sorular yöneltti. Yapılan muayenede bir olumsuzluğa rastlanmayınca ambulanstan indirilen H.Ş., polis ekip otosuna alınarak evine götürüldü.