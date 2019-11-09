Sivas aradaşlarının şaka için taktığı kelepçeyi, itfaiye çıkarttı

Aradaşlarının şaka için taktığı kelepçeyi, itfaiye çıkarttı

SİVAS'ta bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlığı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, itfaiyeden yardım istendi. Yardıma geden itfaiye ekipleri, kelepçeyi keserek çıkardı.

Sivas'ta ismi açıklanmayan bir kişiye arkadaşları şaka yapmak amacıyla kollarına kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığı fark edildi. Kelepçe çıkarılamayınca önce polisten yardım istendi. Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca bu kez itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, özel bir kesici yardımı ile kelepçeyi keserek çıkardı. İtfaiyenin yaptığı müdahaleyi şakayı yapan arkadaşları da gülerek izledi.