SİVAS Araziye düşen yıldırım kamerada
1 saat önce
Araziye düşen yıldırım kameradaSivas'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım amatör kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
Araziye düşen yıldırım kamerada Sivas
'ın Kangal
ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım amatör kameraya yansıdı.
Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan
Köyü'nde etkili olan sağanak yağış sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.
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