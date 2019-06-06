Son Dakika Haberleri: SİVAS Araziye düşen yıldırım kamerada
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SİVAS Araziye düşen yıldırım kamerada

1 saat önce

Araziye düşen yıldırım kameradaSivas'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım amatör kameraya yansıdı.

Araziye düşen yıldırım kamerada
Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım amatör kameraya yansıdı.
Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan Köyü'nde etkili olan sağanak yağış sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.
SİVAS Araziye düşen yıldırım kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
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