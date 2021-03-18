SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı
18.03.2021 08:55
'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)TUTUKLANDILARİl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden şüpheliler maskeleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı. Gazetecilerin "Yaşlı kadını neden dolandırdınız?" sorusuna şüpheliler, "Ne dolandırması, gidin başımızdan" karşılığı vererek, tepki gösterdi. 2 şüpheli Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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