SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı - Son Dakika

SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

16.03.2021 19:32

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdıSİVAS'ta telefonla aradığı Nermin T.'ye (66) adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek 90 bin lira değerindeki altınlarını alan şüpheli kayıplara karıştı.

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

SİVAS'ta telefonla aradığı Nermin T.'ye (66) adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek 90 bin lira değerindeki altınlarını alan şüpheli kayıplara karıştı. Polise başvuran Nermin T. "Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki 7 katlı Güneş Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Nermin T.'yi telefonla arayan ve kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isminin FETÖ'ye karıştığını, ByLock kullandığını ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekmek için eve geleceklerini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan Nermin T., kendisini sivil polis olarak tanıtan kişiyi eve aldı. Yaklaşık 90 bin lira değerindeki 7 bilezik, 1 Trabzon burması diye tabir edilen bilezik ve bir miktar çeyrek ve yarım altını şüpheliye verdi. Altınları alan şüpheli hızla evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nermin T., kızı Bahar U.'ya haber verdi. Eve gelen Bahar U., annesinin dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler apartmanın güvenlik kamerasından dolandırıcıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

'AŞI OLDUĞUMUZU BİLE BİLDİ'

Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Nermin T.'ye dolandırıcının, inanması için bunu da söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Nermin T.'nin, evine gelenin polis olduğunu düşünerek altınları verdiği öğrenildi. Polislere olay anını anlatan Nermin T., "Acaba bizi mi takip ettiler. Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler. Neyse ki canıma bir şey yapmadı" dedi.

SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü         
20:12
Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada         
19:56
Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
19:22
Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı         
18:59
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de bayağı iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de bayağı iyiymişsiniz         
17:12
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 20:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei