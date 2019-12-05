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Sivas aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

6 saat önce

Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu olduSivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti.

Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

Sivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.

Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Sivas Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti

'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'

Sivas aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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