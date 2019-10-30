Son Dakika Haberleri: Sivas atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Son Dakika Güncel Sivas atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Sivas atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

SİVAS'ta atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında meydana geldi. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından skontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kadir Özkaya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:04 Kaynak: DHA
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