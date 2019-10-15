"Sivas Atlası" kitabı hazırlanacak

Sivas Valiliği tarafından "Sivas Atlası" kitabı hazırlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi, "Sivas Atlası" başlıklı kitabın Sivas Valiliğinin "Sivas 1000 Temel Eser" serisi içinde çıkarılması konusunda protokol imzaladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla, Vali Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda "Sivas Atlası Hazırlanması ve Yayımlanması Projesi"nin protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ayhan, Sivas il sınırları içerisindeki yaklaşık 28 bin kilometrekarelik alanda, var olan hali hazırdaki durumuna ek olarak fiziki, sosyal, ekonomik ve doğal kaynaklar olmak üzere, son 10-15 yıl içerisinde ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak tüm güncel verilere dayalı olarak Sivas Atlası kitabını hazırlayacaklarını belirtti.

Ayhan, ortaya çıkacak atlasın bölümlerinin büyük çoğunluğunun Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin katkısıyla oluşacağını ve şehir kültürünün nabzını tutan önde gelen isimlerin de çalışmalarda yer alacağını kaydetti.

Yıldız ise Sivas Atlası kitabının önemli bir proje olduğunu aktararak, "Üniversitede bir bilgi var ama onun ortaya çıkartılması için bir kitap gerekiyordu. Şehrimizin kültürü, coğrafyası, tarihi ve birçok alanını kitap haline gelecek. Diğer illere de örnek bir çalışma olacak. Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kaan Şevki Kavak yönetiminde 50 kişilik çalışma ekibinden 41 öğretim üyemiz olacak. Üniversite olarak her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı.