"Sivas Atlası" projesinin ilk adımı atıldı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ve Sivas Valiliği iş birliğiyle hazırlanacak "Sivas Atlası" projesinin çalışmalarına akademisyen ve konunun uzmanlarının katılımıyla başlandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje ile Sivas'ın fiziki, sosyal, ekonomik ve doğal kaynaklar olmak üzere son 10-15 yıl içinde ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanacak tüm güncel verilere dayalı olarak ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılması amaçlanıyor.

İlk bilgilendirme ve yapılacak çalışmalar ile ilgili Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Proje Destek Ofisi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda konuşan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün 'Sivas Atlası' hazırlanması ve yayınlanması için bir aradayız. Geçtiğimiz hafta Valilik ile bir protokol imzaladık. 41 hocamız bölümleriyle ilgili yazılar yazacaklar. Bunun basımı da Sivas Valiliği, Buruciye AŞ tarafından yapılacak. Sivas adına güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İlk planda Sivas Atlası hazırlandıktan sonra bunun devamında da Sivas Ansiklopedisinin geleceğini biliyorum. Bu çalışmaya önem veriyoruz. Şimdi bu projeye başladık. Sizlere de görev verildi ve çalışmaya başladınız. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kısa sürede proje biter ve güzel bir kitap halini alır. Böylelikle Sivas ile ilgili yeni bir esere de kavuşmuş oluruz."

Proje koordinatörü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak da "Yaklaşık bir 6 ay süremiz olacak. MTA, ORAN gibi bazı kurum ve kuruluşlar da bize destek olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konularında uzman akademisyen ve idari görevlerde çalışanlar ile birlikte hazırlanacak "Sivas Atlası" çalışmasının yol haritası belirlenerek görüş alışverişinde bulunuldu.