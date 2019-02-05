Son Dakika Haberleri: Sivas Bağ Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi

Sivas Bağ Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi

45 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Çiçek (92) bağ evinde kendisini urganla asarak yaşamına son verdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Çiçek (92) bağ evinde kendisini urganla asarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Yalnızbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki TOKİ konutlarında yaşayan çiftçi Mustafa Çiçek, sabah saatlerinde tarlaya gideceğini belirterek evden ayrıldı. Öğle saatlerine kadar geri dönmeyince birlikte yaşadığı oğlu İsmail Çiçek, babasını aramaya çıktı. Çiçek, kendilerine ait Yalnızbağlar Mahallesi'nde bulunan bağ evini kontrol etti. Eve girdiğinde babasını urganla tavana asılı halde bulan İsmail Çiçek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan savcılık incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiçek'in cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

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