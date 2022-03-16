Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece - Son Dakika
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Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

16.03.2022 13:00

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor.

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

SİVAS - Mart ayında dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıkları gece eksi 20 gündüz ise eksi 10 derecelere kadar düşüyor.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent adeta buz tuttu. Sokakta bulunan çeşmeler donarken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yazı beklerken Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivaslılar ise sıcaklara hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Sivas'ta dondurucu soğuklar önümüzdeki 10 gün daha devam edecek. Hava sıcaklığı hafta sonu daha da düşecek. Serdar Yüksektepe soğuk günler yaşadıklarını belirterek, " Hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok altında, insanlar sokağa bile çıkmaya korkuyor" dedi.

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece
Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece
Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

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Sivas, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece - Son Dakika
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