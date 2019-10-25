Sivas-bakan selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı

Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (2)

YETENEK VE BECERİ MERKEZİNİ AÇTI

Bakan Selçuk Kongre Müzesi'ndeki programın ardından Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Kapanış Programına katıldı. Daha sonra Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Selçuk, Bugün benim gerçekten mutlu olduğum bir gün. Sivas'ın birlikteliği ve beraberliği, ayrıca eğitimde yükselmeye yönelik attığı adımlar çok değerli. Biz çocuklarımızın sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla ilgili olarak değil aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnesine hazırlanmaları ile ilgileniyoruz. Tasarım, beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişmeleri, duyguda, düşüncede ve harekette eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun çok çok güzel bir örneğini Sivas'ta görüyor olmaktan mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas hem başka şehirlerimizde arttıracağız ve bu vesileyle de çocuklarımızın sadece bir yönden değil de çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünya ile rekabet edebilmek için eğitim ve ekonomi ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, bu tür öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. El birliğiyle bunu başarabileceğimizin inancı içerisindeyiz dedi.

MİNİK ÖĞRENCİYLE GÜLDÜREN DİYALOGLAR

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler merkezdeki yetenek ve beceri sınıflarını tek tek gezdi. Bakan Selçuk'un televizyon ve radyo stüdyosunu gezdiği sırada Fevzipaşa İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İnci Koca röportaj teklifinde bulundu. Koca'yı kırmayan Bakan Selçuk stüdyoda minik öğrencinin sorularını yanıtladı. İnci Koca'nın Küçükken ne olmak isterdiniz sorusuna Bakan Selçuk, Ben küçükken farklı hayaller kurardım. Bir hafta itfaiyeci, bir hafta TIR şoförü olmak isterdim. Çok farklı hayallerim vardı diye cevap verdi. Koca, Bakan Selçuk İlkokuldayken hangi oyunları oynardınız sorusuna ise, İlkokuldayken bilye, körebe ve saklambaç oynardık. Ama şu anda oynamıyorum dedi. İnci Koca ise Bakan Selçuk'un cevabına Tabi artık yetişkin oldunuz. Koskocaman Ziya Bakan olmuşsunuz, oyun mu oynayacaksınız. dedi. Bakan Selçuk'un Koca'yı Ankara'ya daveti üzerine ise minik öğrenci Geldiğimde koltuğunuza oturacağım dedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, Geri kalkmak şartıyla oturabilirsin diye karşılık verdi. Bu diyaloglar stüdyodakileri güldürdü.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Bakan Selçuk'la yaptığı röportajdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen İnci Koca, Çok güzel bir röportajdı. Ankara'ya davet edildim. Oraya gideceğim. Soruları kendim hazırladım. Çok heyecanlandım, kim heyecanlanmaz ki. Arkadaşlarıma anlatacağım. Birazcık da benim havam olsun dedi.