Sivas balkondan eve giren 'puhu' kuşunu itfaiye yakaladı

Balkondan eve giren 'Puhu' kuşunu itfaiye yakaladı

Sivas'ta bir evin balkonundan içeri giren yaralı puhu kuşu, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait evin balkonunda içeriye yolunu kaybeden bir puhu kuşu girdi. Kuşu gören Tok, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler puhu kuşunu yakaladı. Yapılan incelemede puhu kuşunun sağ kanadının kırık ve yaralı olduğunu belirledi. Ekipler yaralı kuşu İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Burada bir süre bakımı yapılan kuş tedavisi için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'YAKALADIKLARIMIZIN EN BÜYÜĞÜ DİYEBİLİRİM'

Balkondan eve giren yaralı puhu kuşunu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, Evin içerisine balkondan girmiş, yardım için bizi aradılar. Kanatlarında yaralanmalar ve kırılmalar olduğunu gördük. Alıp itfaiyemize getirdik. Buradan tedavisi için veterinere götürüp tedavi ettirip doğaya salacağız. Bu zamana kadar yakaladıklarımızın en büyüğü diyebilirim. Bugüne kadar çok puhu yakaladım ama en büyüğü bu. İster istemez insan ürperiyor ama mesleğimizden dolayı biz hiçbir şeyden korkmuyoruz dedi.