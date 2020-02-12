Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu - Son Dakika

Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bal üretimine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bal üretimine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'ten derlediği bilgilere göre 2019 yılında Türkiye'de en çok doğal bal üretiminin yapıldığı iller sıralamasında Sivas 5 bin 29 ton ile 4. sırada yer aldı.


TÜİK verilerine göre 2019 yılında en fazla bal üretilen şehir 17 bin 57 ton ile Ordu oldu. Ordu'yu 14 bin 688 ton ile Muğla, 11 bin 77 ton ile Adana, 5 bin 29 ton ile de Sivas takip etti.


Geçtiğimiz yıl en az doğal bal üretiminin yapıldığı il ise 36 ton ile Kilis oldu. Kilis'i 72 ton ile Nevşehir, 84 ton ile de Kırşehir izledi. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sivas, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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