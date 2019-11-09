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Sivas barakada kendini astı

6 saat önce

Barakada kendini astıSİVAS'ta ailevi sorunlar nedeni ile bunalıma girdiği iddia edilen İ.A.(40), Kızılırmak kenarındaki bir barakada kendini asarak yaşamına son verdi.

Barakada kendini astı

SİVAS'ta ailevi sorunlar nedeni ile bunalıma girdiği iddia edilen İ.A.(40), Kızılırmak kenarındaki bir barakada kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı yanındaki, Kızılırmak kenarında bulunan bir barakada yaşandı. Kentte kuş ürünleri satan bir iş yeri bulunan İ.A., iddiaya göre yaşadığı ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdi. Sabah saatlerinde güvercin beslediği barakaya giden İ.A., kendisini iple tavana asarak intihar etti. Barakaya giden yakınları İ.A.'yı ipte asılı bulunca polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Haberi duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından İ.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Sivas barakada kendini astı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kızılırmak, Gültepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:17 Kaynak: DHA
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