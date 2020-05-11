Sivas Baro Başkanı Demir, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarına ilişkin, avukatlık mesleği ile alakalı yapılacak her düzenleme ve de değişikliğin ülke geleceğini ilgilendiren bir konu olduğuna dikkati çekti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, bahsi geçen değişiklik düşüncesinin sadece tek başına mesleki menfaatler açısından ya da meslek odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bağımsız savunmanın hak ve özgürlüklerin teminatı olduğunu belirten Demir, "Zira devleti oluşturan üç ana erkten biri olan yargının kurucu unsuru bağımsız savunmayı temsil eden avukatlık mesleği ile alakalı yapılacak her düzenleme ve de değişiklik tüm ülke geleceği ilgilendiren bir konudur." ifadelerini kullandı.

Değişiklikle ilgili net bir bilginin ortada olmadığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla değişiklik düşüncelerinden ilki daha öncede dönemsel olarak gündeme gelen ancak vazgeçilen çoklu baro, alternatif baro, barolara kayıt zorunluluğunun ortadan kaldırılması hususudur. Peşinen ifade etmek gerekirse söz konusu değişikliğin hatta düşüncesinin kabulü mümkün değildir."

Ortada henüz net bir bilgi paylaşımı ya da somut kanun değişiklik teklifi olmadığını ifade eden Demir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir taraftan baroların bağımsız tüzel kişiliklerine zarar verecek olan üye kayıt zorunluluğunun ortadan kaldırılması ya da alternatif baro kurma veya çoklu baro değişiklik düşüncesine karşı çıktığımızı ifade etmekle, Avukatlık Kanunu'nun seçime ilişkin hükümlerinin günümüz şartlarına uygun, temsilde adil ve daha demokratik bir hale getirilmesi gerektiği düşüncemizi kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz."