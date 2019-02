Sivas Barosu'ndan Feyizoğlu'na Destek

Sivas Barosu, Rize'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettiği için belli gruplar tarafından istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyizoğlu'na destek verdi.

Sivas Barosu adına yazılı açıklamada bulunan Sivas Barosu Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir, Feyizoğlu'nun Rize'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından istifaya çağrılmasının kabul edilir olmadığını ifade edip, "Türkiye Barolar Birliğimiz tarafından mesleki sorunlarımızın her platformda dile getirildiği ve bu sorunların çözülmesi için çok önemli adımların atıldığı bir dönemde. Birlik Başkanımız Sayın Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 30 Ocak 2019 tarihinde Rize Barosu'nun davetlisi olarak Rize ilimizde bulundu. Ziyareti esnada yapmış olduğu, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti ziyaretlerini gerekçe göstererek, haksız ve kabul edilemez bir saldırıya dönüşen ithamların ve istifa söylemlerinin kabul edilmesi mümkün değildir.Son bir kaç yıldır ülkemizin maruz kaldığı vahim ve ciddi olaylar sonrasında Bir olma, Devlet ve Millet olma olgusunun her alanda savunulması gerekirken, anlaşılan O ki; Toplumsal Barış ve Huzura katkı sağlamak amacıyla ötekileştirmeden ayrıştırmadan, tersine birleştirici ve bütünleştirici adımların atılması birilerini rahatsız etmiş."dedi.



Akla uygun değildir



Tepkilerin akla uygun olmadığını ifade eden Demir, "Bizler bu ülkenin temel taşları arasında yer alan Yargı erkinin mensuplarıyız. Siyasi parti ziyaretleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemli bir görev ve temsil kademesinde yer alan bir yöneticinin istifaya davet edilmesinin akla uygun ve açıklanabilir bir yanı bulunmamaktadır.Takdir edileceği üzere yerel seçimler arifesinde barolarımıza da her siyasi partinin adayı nezaket ziyaretinde bulunmaktadır. Buradan hareketle karşılıklı iyi niyetli, akılcı ve yapıcı iletişimin kime neye zararı olabilir. Toplumsal barış ve huzur adına sahada yer almanın ve buna yönelik bir duruşun kime neye, ne gibi bir sakıncası vardır! Ülkemiz için önemli olan konularda her zaman milli bir duruş sergileyen Sayın Birlik Başkanımıza karşı yapılan bu art niyetli yaklaşım ve davranışlara şiddetle karşı çıkarak, Birlik Başkanımızın yanında olduğumuzu beyan ediyorum."dedi. - SİVAS

