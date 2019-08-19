Sivas Barosunda ihraç
28 dakika önce
Sivas Barosuna bağlı bir avukat, dolandırıcılık suçlaması ile ceza alınca barodan ihraç edildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
Barosuna bağlı bir avukat, dolandırıcılık suçlaması ile ceza alınca barodan ihraç edildi.
Sivas Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan M.Ç., hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayı kaybetmişti. 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 4 gün adli para cezasına çarptırılan avukatın yaptığı itirazda Yargıtay
, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Cezası onanan avukat, Sivas Barosu tarafından alınan kararla barodan ihraç edildi. - SİVAS
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