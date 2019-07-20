SİVAS BAŞKANIN MAKAM ARACI, 36 YILLIK TRAKTÖRÜ

SİVAS'ın Gölova ilçesi Belediye Başkanı Halil Önge(69), makam aracı olarak kendisine ait 36 yıllık traktörünü kullanıyor.

SİVAS'ın Gölova ilçesi Belediye Başkanı Halil Önge(69), makam aracı olarak kendisine ait 36 yıllık traktörünü kullanıyor. İlçe halkının büyük sevgi ve ilgi gösterdiği Başkan Önge, Belediyenin makam aracını kullanmıyorum. Traktörün de tüm masrafını kendi cebimden karşılıyorum dedi.

Gölova İlçe Emniyet Amirliğinde 25 yıl gece bekçisi olarak çalıştıktan sonra 1997'de emekli olan evli 4 çocuk babası Halil Önge, 20 yıl boyunca da minibüs taşımacılığı yaptı. İki dönem ise ilçedeki Alsancak Mahallesinin muhtarlık görevini yürüttü. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde ilçe halkının yoğun baskıları üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanlığına aday olan Önge, büyük farkla kazandı. Sivas'ın en şirin ilçelerinden biri olan Gölova'da görevine başlayan Önge, tercihleri ile herkesi şaşırtırken, aynı zamanda büyük sempati kazandı. İlk iş olarak belediye başkanlığının makam aracını gereksiz yere kullanmamak için farklı bir uygulamaya gitti. Önge, 36 yıllık olan kendisine ait traktörü makam aracı haline getirdi. Her sabah saat 04.00'te kalkan Önge, ilçedeki mahalleleri dolaşıp, hizmet konusunda eksikler varsa not alıp gerekli talimatları veriyor. Belediyeye gelirken, emektar traktörünü kullanıyor. Belediye makamındaki işlerinin dışında, bizzat kendisinin kullandığı traktör ile ilçede devam eden çalışmaları denetlemeye gidiyor. Başkan Önge ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerken, traktör ile de etraftaki herkesi selamlamayı ihmal etmiyor. Zaman zaman da durup vatandaşların taleplerini dinliyor.

'BEN HİZMET İÇİN GELDİM'

Doğumundan bugünkü yaşına kadar hep ilçesine hizmet ettiğini ve bunun sonucunda da gelen yoğun istekler üzerine aday olarak başkan seçildiğini anlatan Halil Önge, makam aracı olarak traktör kullanmayı da kendisinin tercih ettiğini söyledi. Ne kullandığının değil ilçeye ne kazandırdığının önemli olduğunu belerten Başkan Önge, Bu traktör 1983 model. Makam aracım olarak kullanıyorum. Ben mevki makam hırsıyla göreve gelmedim. Sadece Gölova'ya gece gündüz çalışıp bir şeyler yapabilmek için geldim. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ben makam arabasıyla hiçbir yere gitmem. Kendi minibüsüm de var. Cenazeler olsun, düğün davetiye gibi şeyler olduğu zaman onu tahsis edip milletimle gidiyorum ve makam arabasıyla kendimi götürmüyorum. Milletimden ayrı bir şey düşünmüyorum. Tek bir amacım var. Milletimle yaşayıp, milletimle ölmektir. Kullandığım traktörün de yakıtını kendi cebimden karşılıyorum. Devlete yük olsun istemiyorum dedi.

Mecburiyet dışında makam aracını hiç kullanmadığını anlatan Önge, Ben belediye işleri için 2 defa İstanbul'a ve Ankara'ya, bir defa Antalya'ya gittim. Bunların masraflarının cebimden harcadım. Kimseden 5 kuruş almıyorum, almam da. Ne yolluk ne de harcırah. Kendi cebimden gidip, kendi cebimden geliyorum. Ben 69 yaşındayım. Gölovalılara 69 sene hizmet ettim. Bana karşılığını hamd olsun verdiler. Sevgiler karşılıklıdır. Her konuda bu aziz milletimle beraber olacağım dedi.

Traktör kullanmasına ve işlerini bu şekilde yürütmesine ilçe halkının alıştığını belirten Önge, Şimdi beni traktörde görenler şaşırmıyor. Bunu yadırgamıyorlar ve takdir ediyorlar. Her zaman hoş karşılıyorlar. Ben de her zaman aracımla geçerken onlarla selamlaşıyor, durup sorunlarını dinliyorum dedi.

'ÇOK BORCUMUZ VAR AMA MAZERET DEĞİL'

Belediye olarak en büyük sorunlarının geçmiş dönemlerden birikerek gelen borçlar olduğunu, ama yine de hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Halil Önge, Belediyenin 2 milyon 170 bin TL borcu var. Ama yapacağımız bir şey yok, gece gündüz çalışacağız. Bu makamlar mazeret yeri değil çalışma yeridir. Her taşı koyduğumuzda halkımız 'Allah razı olsun' derlerse ne mutlu bize. Mazbatayı aldıktan sonra çalışmalara başladık. İlk etapta yayla yollarını yaptım. İkinci etapta söz verdiğimiz öğrencilere burs vermeye başladık. Üçüncü etapta ise ilçenin su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başladık. Elbette bunlar için para gerekiyor ama yine de yılmadan çalışacağız diye konuştu.

İLÇE HALKI MEMNUN

İlçe halkı, Belediye Başkanı Önge'nin traktör tercihini ilgiyle karşılarken, aynı zamanda takdirlerini iletiyor. İlçe sakinleri, Başkanımız ömrünü ilçeye adamış bir isim. Biz de aday olunca onu tercih ettik. Kendisi belediyenin araçlarını kullanmak yerine traktörünü kullanıyor. Bütün masraflarını kendisi karşılıyor. Biz onu traktör ile gidip gelirken görünce mutlu oluyoruz. Her zaman, tüm esnafı selamlayarak gelip geçiyor. Bazen biz de yanına binip gidiyoruz. Çalışmalarından ve halkın içinden biri olmasından son derece memnunuz. Biz de ona destek olmaya gayret gösteriyoruz dedi.

Belediye çalışanları da başkanın göreve başlamasının ardından traktör kullanmasına önce kendilerinin de şaşırdığını, ancak şimdi herkesin duruma alıştığını ve birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını anlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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